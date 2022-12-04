تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 وتوزيع الدرجات

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والتي ستكون مع بداية يوليو في العام المقبل، موضحا عملية التصحيح وكيفية توزيع درجات الصف الثالث الثانوي، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022/2023.

امتحانات الصف الثالث الثانوي

امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري بنظام ال rubrics ، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة

اللغة العربية تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15%، وسوف يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15 % من الدرجة، منها سؤال تعبير بـ 6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية): تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير ( 4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهى كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

المواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 % ، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.