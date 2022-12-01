الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفعيل موقع تسجيل استمارة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

رضا حجازي
رضا حجازي

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع تسجيل استمارة التقدم لامتحانات عام 2022/ 2023م، امام طلاب الصف الاول والثانى الثانوى العام، عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل يكون من خلال البريد الإلكتروني الموحد، وحال فقد من الطلاب يضغط على هذا الرابط للحصول على البريد الإلكتروني وكلمة السر.

https://office365.emis.gov.eg/

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قائلة: "لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسي الخاص بك، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي".

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2022.

أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

استمارة التقدم لامتحانات emis gov eg الأول والثاني الثانوي البريد الالكتروني الموحد البريد الإلكتروني المدرسي التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الثانوي العام

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