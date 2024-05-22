الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهم قتل مدرسا بطلق ناري داخل سنتر تعليمي شهير بالمطرية

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت  جهات التحقيق فى المطرية بحبس متهم قتل مدرسا بطلق ناري داخل سنتر تعليمي شهير بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل داخل سنتر تعليمي شهير بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة “وائل. ب”، صاحب السنتر ويعمل مدرس كيمياء، مصابًا بطلق ناري بالرأس.

وباجراء التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بسبب منع المجني عليه للمتهم من دخول القاعة برفقة شقيقة زوجته، وتم إلقاء القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

المطرية حبس قتل طلق ناري سنتر تعليمي منطقة المطرية

مواد متعلقة

حبس فكهانى ذبح زوجته فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

لرفض المتهم ممارسة الشذوذ.. شاب ينهى حياة ممرض فى الجيزة

التحقيق فى مقتل مدرس بالرصاص داخل سنتر تعليمى بالمطرية

موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة