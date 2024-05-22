حبس متهم قتل مدرسا بطلق ناري داخل سنتر تعليمي شهير بالمطرية

أمرت جهات التحقيق فى المطرية بحبس متهم قتل مدرسا بطلق ناري داخل سنتر تعليمي شهير بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل داخل سنتر تعليمي شهير بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة “وائل. ب”، صاحب السنتر ويعمل مدرس كيمياء، مصابًا بطلق ناري بالرأس.

وباجراء التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بسبب منع المجني عليه للمتهم من دخول القاعة برفقة شقيقة زوجته، وتم إلقاء القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.