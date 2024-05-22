الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس فكهانى ذبح زوجته فى الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل زوجته داخل محله أمام مسجد العطارين، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

إخطار الشرطة

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام فكهاني، 62 سنة، بذبح زوجته داخل المحل الخاص به أمام مسجد العطارين بسبب خلافات زوجية ومالية.

المتهم يسلم نفسه

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين قيام المتهم بذبح زوجته بسكين داخل المحل، وسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي اقتادته لقسم شرطة العطارين للتحقيق معه وتم ضبط السكين المستخدم في الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس فكهاني قتل زوجته خلافات زوجية بالاسكندرية نيابة العطارين

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