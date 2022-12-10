السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

10 أيام.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

جريدة الدستور

يكثف البحث من قبل طلاب الصف الأول الثانوي 2023 عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول كي يستعدوا لأداء الاختبارات من قبلها بوقتٍ كاف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي يوم 28 نوفمبر للعام 2023 عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023  والذي جاء كالاتي:

موعد إصدار جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الأول

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2023 

ومن المفترض أن تبدأ  امتحانات الصف الأول الثانوي – اولى ثانوي – للعام الدراسي 2023 في يوم  11 يناير 2023   على أن تجرى في الفترة المسائية من  الساعة الواحدة ظهرًا وحتى انتهاء المواد التي سوف يمتحن بها الطالب وستكون الامتحان الخاصة بأولى ثانوي للفصل الدراسي الأول ورقية.

ترتيب جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

اليوم الأول، السبت 11 يناير 2023، سيكون امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات.

جاء في اليوم الثاني وهو يوم الأثنين  الموافق 13 من يناير  2023 مادة اللغة الاجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية)  بواقع ساعتين ونصف، وسيسبقها يوم راحة للطلاب.

 اليوم الثالث،14 يناير 2023  ستكون مادة الأحياء بواقع ساعة ونصف. 

اليوم الرابع  الذي يليه في امتحان الصف الأول الثانوي 2023 الترم الاول ستكون مادة الجغرافيا 

اليوم الخامس يأتي اختبار اللغة الثاني (الفرنسية أو الألمانية او الصينية او الإسبانية).

جاءت الرياضيات  في جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 في اليوم السادس الموافق السبت 18 يناير 2023،

اليوم السابع، يوم 19 يناير 20223، الفلسفة والمنطق

اليوم الثامن 20 يناير 2023، مادة الفيزياء 

اليوم التاسع، 21 يناير 2023 اختبار مادة التاريخ .

اليوم العاشر والأخير الموافق 22 يناير 2023 اختبار مادة الكيمياء.

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الاول 2023

حيث ستنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الاول في يوم ٢٣ من يناير للعام 2023 بواقع ١٠ أيام يمتحن بها الطالب مع العلم لن لكل مادة يوجد يوم مخصص.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2023

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ضوابط عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية، حيث ستعقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا، وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.

الصف الأول الثانوي جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

بعد تسجيل حالة جديدة.. هل سيتفشى جدري القرود في مصر وما المؤشرات؟

وزير الصناعة: المشاركة بمعرض «نبيو» للذهب مؤشر على تطور المنتج المصرى

المستشار الألمانى يعتزم مواصلة الاتصال بالرئيس الروسى

10 أيام.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

ضبط 233 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

تشكيل المغرب لمواجهة البرتغال.. الناصيرى وزياش يقودان الهجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة