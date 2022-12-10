10 أيام.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

يكثف البحث من قبل طلاب الصف الأول الثانوي 2023 عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول كي يستعدوا لأداء الاختبارات من قبلها بوقتٍ كاف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي يوم 28 نوفمبر للعام 2023 عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 والذي جاء كالاتي:

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2023

ومن المفترض أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي – اولى ثانوي – للعام الدراسي 2023 في يوم 11 يناير 2023 على أن تجرى في الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى انتهاء المواد التي سوف يمتحن بها الطالب وستكون الامتحان الخاصة بأولى ثانوي للفصل الدراسي الأول ورقية.

ترتيب جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

اليوم الأول، السبت 11 يناير 2023، سيكون امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات.

جاء في اليوم الثاني وهو يوم الأثنين الموافق 13 من يناير 2023 مادة اللغة الاجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) بواقع ساعتين ونصف، وسيسبقها يوم راحة للطلاب.

اليوم الثالث،14 يناير 2023 ستكون مادة الأحياء بواقع ساعة ونصف.

اليوم الرابع الذي يليه في امتحان الصف الأول الثانوي 2023 الترم الاول ستكون مادة الجغرافيا

اليوم الخامس يأتي اختبار اللغة الثاني (الفرنسية أو الألمانية او الصينية او الإسبانية).

جاءت الرياضيات في جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 في اليوم السادس الموافق السبت 18 يناير 2023،

اليوم السابع، يوم 19 يناير 20223، الفلسفة والمنطق

اليوم الثامن 20 يناير 2023، مادة الفيزياء

اليوم التاسع، 21 يناير 2023 اختبار مادة التاريخ .

اليوم العاشر والأخير الموافق 22 يناير 2023 اختبار مادة الكيمياء.

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الاول 2023

حيث ستنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الاول في يوم ٢٣ من يناير للعام 2023 بواقع ١٠ أيام يمتحن بها الطالب مع العلم لن لكل مادة يوجد يوم مخصص.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2023

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ضوابط عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية، حيث ستعقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا، وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.