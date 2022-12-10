لـ3 صفوف.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

قبل البدء في خطوات تسجيل الإستمارة الإلكترونية 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، يجب على الطلاب وأولياء الأمور مراعاة بعض الأمور قبل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل تسجيل الإستمارة الإليكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يجب على الطالب مراجعة بيانات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، واستمارة الصف الأول الثانوي وأيضا الصف الثاني الثانوي على بوابة المدرسة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يعمل الطالب على رفع صورة شخصية واضحة بكامل الوجة، ويكتب اسم الطالب كاملا وطبقا لشهادة الميلاد في جميع مواضيع استمارة الشهادة الإعدادية وبدون تعديل في خط اليد.

تتضمن بيانات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية (اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف الخاص بالطالب- حالة القيد).

يتم طباعة الاستمارة الإليكترونية 2023 لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، وأولى ثانوي وكذلك تانية ثانوي بالألوان لكي تكون صورة الطالب واضحة على بطاقة تحقيق الشخصية وعلى استمارة الشهادة الإعدادية.

يجب على كل طالب تقديم (2) صورة من شهادة الميلاد الطالب مرفق معها تدبيس صورة مدون عليها اسم الطالب رباعيا بالكمبيوتر.

ويجب التنوية على طلاب الصف الثالث الإعدادي، الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي بضرورة انشاء الحساب المدرسي الموحد قبل بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية تمهيدا لامتحانات نصف العام 2022 /2023 .

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

من المقرر حتى الآن أن يستمر تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر الجاري، ما لم يتم مد فترة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم. moe-register.emis.gov.eg

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان للعام الدراسي 2021-2022

للمراحل الدراسية التالية

متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

الصف الثالث الإعدادي

الصف الثاني الثانوي

الصف الأول الثانوي

الأوراق المطلوب تقديمها لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023

1- تقديم إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022\2023.

2- تقديم (3) صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 لطالب ويتم طباعة اسم الطالب عليها بالكمبيوتر.

3- تقديم إيصال رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي .

4- تقديم (2) صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر لطلاب الشهادة الإعدادية.

5- تقديم طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية.