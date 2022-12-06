الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع المراحل الدراسية ويبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي، وايضا تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي، وكذلك تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي.

ويجب التنويه على طلاب الصف الثالث الاعدادي، الصف الاول الثانوي، والصف الثاني الثانوي بضرورة انشاء الحساب المدرسي الموحد قبل بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية تمهيدا لامتحانات نصف العام 2022/2023 .

 

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب

-أن يقوم الشخص باختيار الحساب المدرسي الموحد للطالب أو المعلم حسب المستعلم من هنا office365.emis.gov.eg.

-يقوم باختيار إنشاء بريد إلكتروني.

-يكتب الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

-ثم تظهر كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب.

-ويقوم الفرد بالضغط على أيقونة Office .com.

-وعندما تظهر كلمة Microsoft يكتب الحساب الذي تم تفعيله.

-ثم الضغط على sign in.

-ثم يقوم الفرد بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب.

بعد اتمام هذه الخطوات وان شاء الحساب المدرسي الموحد للطالب يتوجه طلاب الصف الثالث الاعدادي، الصف الاول الثانوي، والصف الثاني الثانوي إلى موقع وزارة التربية والتعليم لـ تسجيل الاستمارة الالكترونية 2023 للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023 م.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 لدخول امتحانات 3 اعدادى عام

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة من الطلاب

تسجيل الاستمارة الالكترونية 2023 moe-register.emis.gov.eg

اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان للعام الدراسي 2021-2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe-register.emis.gov.eg

للمراحل الدراسية التالية 

تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات

متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

الصف الثالث الإعدادى

الصف الثانى الثانوى

الصف الأول الثانوى

 

موعد امتحانات نصف العام 2023

وطبقا للخطة الزمنية التي سبق وأعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الأحد 14 يناير 2023 وتستمر طبقا لجدول امتحانات المرحلة الدراسية الملحق بها الطالب او الطالبة، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 بعد الانتهاء من اجازة نصف العام 2022/2023 .

تسجيل الاستمارة الإلكترونية تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب إنشاء الحساب المدرسى الموحد الصف الثالث الاعدادي الصف الأول الثانوي الصف الثاني الثانوي تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي موعد امتحانات نصف العام 2023 إجازة نصف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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