الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 لدخول امتحانات 3 اعدادى عام

امتحانات
امتحانات

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول يكثر التساؤل من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم حول معرفة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، بعد قيام وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، بتحديد كافة الأوراق المطلوبة لتحرير استمارات الشهادة الإعدادية 2022-2023 والخطوات الصحيحة للتسجيل؛ وذلك استعدادًا لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول. 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وينشر "الدستور" رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بالعام 2022-2023.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه سوف يتم الملء لاستمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني للقيام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، من خلال هذا الرابط من هنا.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية 2022-2023

كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية والأوراق المطلوبة لتسلميها للمدارس

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 

وتضمنت كافة الأوراق المطلوبة لتحرير استمارات الشهادة الإعدادية الآتي:

  • 3 من الصور الشخصية وتكون خلفية بيضا مقاس 4 في 6 وتكون مطبوعة وعليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
  • أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
  • أصل رسم الامتحان بقيمة مبلغ 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
  • 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.
  • طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.
  • استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.
  • مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة.
  • تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

ملء استمارة امتحان الشهادة الإعدادية 2023 

ويتم ملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بكافة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقديم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

ويجب إنشاء البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب، والقيام بالتأكيد من جميع البيانات الشخصية الموجودة في شهادة الميلاد ومطابقتها.

وسوف تكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول حوالي 98 يومًا فيما عدا أيام العطلات الرسمية، ومن الجدير بالذكر أن يكون مدة الفصل الدراسي الثاني حوالي 96 يوما، عقب الحذف لأيام الإجازات الرسمية.

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