رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية 2022-2023

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات كافة الصفوف الدراسية، ويشغل بال الكثير معرفة رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات، عبر المحرك العالمي جوجل، وبدأ طلبة الشهادة الإعدادية بدفع رسوم الشهادة الإعدادية وتبلغ قيمتها 158 جنيها، وسيتم دفعها من خلال فورى أو عبر خدمة البريد وهى تعتبر الرسوم الإلزامية لدخول امتحان الشهادة الإعدادية وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم، وبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادى بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة للقيام بتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام 2023.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

وسوف تعرض " الدستور " خلال التقرير التالي رابط التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية وجميع الأوراق المطلوبة للقيام بتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وجميع خطوات التسجيل خلال السطور القادمة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وجاء استمارة الشهادة الإعدادية للعام 2023 كما قامت وزارة التربية والتعليم، بتوضيح أنه يتم ملء استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للقيام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، من خلال الرابط التالي: من هنا

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023

3 صور شخصية ذو خلفية بيضا مقاس 4فى 6 ويكون مطبوع عليها اسم التلميذ بالكمبيوتر.

أصل من رسوم المصروفات المدرسية بالعام الدراسي الحالي، والتي قد تبلغ قيمتها حوالي 205 جنيهات والتي سيتم سدادها بمكاتب البريد مع تقديم الصورتين من الإيصال.

أصل من رسم الامتحان بقيمة مبلغ 158 جنيها تسدد بالبريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

صورة تكون من شهادة الميلاد للتلميذ.

طابع لدعم وتمويل المشروعات فئة مبلغ 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

مبلغ قيمته جنيهين رسم الامتحان وتورد من هلال المدرسة على إيصال مبلغ 33 ع ح.

تسليم تلك الأوراق بحافظة بلاستيك وتسلم إلى لجنة شؤون الطلاب والامتحانات في المدرسة.

استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى أنه سيتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للقيام بتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023، والذي سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم في الأيام المقبلة،