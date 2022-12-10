الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

الإعدادي
الإعدادي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المرحلة الإعدادية النقل والشهادة ويستمر بحث طلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم 14 يناير المقبل، لطلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والشهادة الإعدادية وتستمر حتى بدء إجازة منتصف العام الدراسي في 11 فبراير.

ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية في نهاية الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية وهي اللغة العربية والخط والإملاء، واللغة الإنجليزية، والجبر والإحصاء، والهندسة، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع وهي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية والتربية الفنية.

وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023، تصدر كل مديرية تعليمية في المحافظة جدول امتحانات مختلف عن المحافظة الأخرى.

 

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

 

وحتى الآن أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجاء كما يلي:

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

 الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

السبت الموافق 21 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

الأحد الموافق 22 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الفنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

الإثنين الموافق 23 يناير 2023 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الجبر والاحصاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم يبدأ امتحان التربية الرياضية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

لـ3 صفوف.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

 

وكذلك تم اصدار جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي 2023

 

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2023

 

وفور الإعلان عن جدول الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات سيتم نشر كافة التفاصيل.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات نصف العام 2023 جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي 2023 جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2023 الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

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