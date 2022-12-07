الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 ورسوم دخول الامتحانات

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يكثف أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، بحثهم حول رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، من ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم في مصر لانطلاق جميع امتحانات الشهادة الإعدادية.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وتنشر "الدستور"، بهذا التقرير رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.

وتزداد محركات البحث عن رابط بتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023، من خلال الطلبة استعدادًا للتقدم في امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الانترنت.

ويتاح تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام 2023، من خلال هذا الرابط من هنا.

- إنشاء البريد الإلكتروني الموحد للشخص الخاص به.

-  ويجب التأكيد من جميع البيانات المكتوبة الشخصية الموجودة بشهادة الميلاد.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وعقب معرفة رابط تسجيل الاستمارة للشهادة الإعدادية 2023، يتاح التعرف على كافة الأوراق المطلوبة️ للقيام بتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

وعن كافة الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، يتاح تحضير 4 من الصور الشخصية الحديثة للتلميذ بخلفية بيضاء تكون مقاس ٤×٦ ويكون مطبوع عليها اسم التلميذ بالكمبيوتر مطابقا لشهادة ميلاده.

  • إيصال سداد للمصروفات المدرسية في العام الدراسي الحالي، والتي قد تبلغ قيمتها حوالي ٢٠٥ج + ١٠ج مصاريف إدارية  وهما (٢١٥ج) والتي سيتم سدادها بمكاتب البريد مع التقديم لصورتين من هذا الإيصال.
  • إيصال لسداد رسوم الدخول لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وتكون بقيمة مبلغ ١٥٨ جنيها، تسدد بالبريد مع التقديم لصورتين من هذا الإيصال.
  • 3 صور واضحة من شهادة ميلاد بها الرقم القومي للطالب.
  • طابع "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" فئة 10 جنيهات.
  • الاستمارة الإلكترونية والتي سيتم طباعتها من خلال الموقع الإلكتروني وتملأ جميع بياناتها للتلميذ وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 وتفعيل البريد الإلكتروني المدرسي

كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية والأوراق المطلوبة لتسلميها للمدارس


ملء استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 

وسيتم ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بجميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل في استمارة التقدم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إستمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2023 استمارة الصف الثالث الإعدادي تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

«الأسود تقهر الماتادور».. صحف المغرب تحتفل بالتأهل التاريخى لربع نهائى كأس العالم

الإحصاء: مصر ترفع وارداتها من القمح لـ2.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

«خريجو هندسة عين شمس» تعلن أسماء المكرمين في حفلها بحضور وزير التعليم العالي

كل شىء عن بئر «نرجس X1» للغاز فى العريش (فيديوجراف)

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية

رسائل طمأنة من المالية والضرائب للأطباء والبيطريين بشأن «الفاتورة الإلكترونية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟