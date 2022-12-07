رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 ورسوم دخول الامتحانات

يكثف أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، بحثهم حول رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، من ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم في مصر لانطلاق جميع امتحانات الشهادة الإعدادية.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وتنشر "الدستور"، بهذا التقرير رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.

وتزداد محركات البحث عن رابط بتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023، من خلال الطلبة استعدادًا للتقدم في امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الانترنت.

ويتاح تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام 2023، من خلال هذا الرابط من هنا.

- إنشاء البريد الإلكتروني الموحد للشخص الخاص به.

- ويجب التأكيد من جميع البيانات المكتوبة الشخصية الموجودة بشهادة الميلاد.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وعقب معرفة رابط تسجيل الاستمارة للشهادة الإعدادية 2023، يتاح التعرف على كافة الأوراق المطلوبة️ للقيام بتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

وعن كافة الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، يتاح تحضير 4 من الصور الشخصية الحديثة للتلميذ بخلفية بيضاء تكون مقاس ٤×٦ ويكون مطبوع عليها اسم التلميذ بالكمبيوتر مطابقا لشهادة ميلاده.

إيصال سداد للمصروفات المدرسية في العام الدراسي الحالي، والتي قد تبلغ قيمتها حوالي ٢٠٥ج + ١٠ج مصاريف إدارية وهما (٢١٥ج) والتي سيتم سدادها بمكاتب البريد مع التقديم لصورتين من هذا الإيصال.

إيصال لسداد رسوم الدخول لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وتكون بقيمة مبلغ ١٥٨ جنيها، تسدد بالبريد مع التقديم لصورتين من هذا الإيصال.

3 صور واضحة من شهادة ميلاد بها الرقم القومي للطالب.

طابع "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" فئة 10 جنيهات.

الاستمارة الإلكترونية والتي سيتم طباعتها من خلال الموقع الإلكتروني وتملأ جميع بياناتها للتلميذ وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.



ملء استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وسيتم ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بجميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل في استمارة التقدم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.