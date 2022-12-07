الابتعاد عن الأسئلة الغامضة.. مصادر بـ«التعليم» تكشف كواليس وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعقد وكلاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعات مكثفة مع قيادات المديريات استعدادا لطباعة الأسئلة وفق المواصفات الامتحانية التى وضعها المركز القومي للامتحانات.



وقالت المصادر فى تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور، إن وكلاء الوزارة شددوا على الموجهين القائمين على وضع الأسئلة على الابتعاد عن الأسئلة الغامضة أو ذات الطابع السياسي والتركيز على الأسئلة التى تقيس نواتج التعلم والمستويات المعرفية للطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين.



وفي نفس الوقت وجه وكلاء الوزارة، المسئولين عن الأمن بالمديريات بتشديد إجراءات التأمين على المطابع السرية لمنع تسريب أي أسئلة لأي مادة تعليمية.

كما وجهت الإدارات التعليمية، توجيهاتها للمدارس الإعدادية بضرورة مساعدة الطلاب في الحصول على البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بها، حيث يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، ثم يقوم باختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني، إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الموجود في إيصال دفع رسوم الامتحان من البريد.



كما تشمل البيانات المطلوبة، تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل، ليظهر بعدها بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به، ليفتح الطالب الموقع الرئيسي للاستمارة.

https://moe-register.emis.gov.eg/



يعقب ذلك استكمال البيانات ويجب التأكد من أنها صحيحة، ثم الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، وتسليمها للمدرسة تمهيدًا لتقديمها في المديرية.



وواصل 1.2 مليون طالب في الصف الثالث الإعدادي، تسجيل بياناتهم إلكترونيًا استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستُجرى في منتصف يناير المقبل، حيث يستمر التقديم حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يستمر تسجيل استمارة الإعدادية 2023 الإلكترونية حتى الخميس 22 ديسمبر الجاري، في جميع المديريات التعليمية بكل محافظات الجمهورية، بعد أن بدأ التقديم لها منذ الأحد 27 نوفمبر الماضي.