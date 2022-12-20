تنطلق السبت.. جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الأول 2022

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الأول 2022 المزمع أن تبدأ خلال في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتماده رسميًا من الدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حيث يتضمن الجدول امتحان الطلب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والتجويد والمطالعة والنصوص الأدبية والطلاب المكفوفين في جميع المواد الدراسية المقررة.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الأول 2022

يستعد طلاب 2 إعدادي في التعليم الأزهري للخضوع لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 حيث أصدرت كافة المعاهد الأزهرية الجداول المنظمة لسير الامتحانات وهو كما يلي:-

يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022 امتحان مادتي الفقه واللغة العربية.

يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 امتحان مادتي التفسير والحديث ومادة العلوم.

يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 امتحان مادتي أصول الدين والدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 امتحان مادتي القرآن الكريم والجبر.

يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الفنية.

ويمكن الاطلاع على جداول الامتحانات كاملة لطلاب كافة المراحل التعليمية من خلال الموقع الرسمي لقطاع التعليم الزهري من خلال هذا الرابط (من هنا).

مراجعة امتحانات 2 إعدادي أزهر 2023

عقب إصدار جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الأول 2022 واقتراب خضوع الطلاب للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول يمكن مراجعة المناهج الدراسية لكافة المواد التي يخضع لها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا) حيث يتم نشر نماذج محاكاة لأسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية وفقا للمعايير الجديدة لوضع الامتحانات والاجابة النموذجية لها ليتدرب الطلاب عليها.

ويتم امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحانات التحريرية ويتم تحديد المواعيد بمعرفة المنطقة التعليمية فيما يعقد امتحانات شفوية فقط للطلاب المكفوفين في كافة المواد الدراسية ويشرف عليها لجنة من المنطقة التعليمية على أن تنتهي بشكل كامل قبل انعقاد الامتحانات.

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