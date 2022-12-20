جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023 في الشرقية والغربية والجيزة والدقهلية
تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي مع بداية يناير المقبل مع انطلاق امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.
جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023
وتختلف امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 من محافظة لأخرى، حيث تركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد موعد وجدول امتحان الصف السادس الابتدائي لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظات الجيزة، والدقهلية، والغربية، والشرقية.
جدول 6 ابتدائي الجيزة
- يوم الأحد 15 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية .
- يوم الاثنين 16 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات
- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية - امتحان العلوم
- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية
- يوم الاثنين 9 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات.
- يوم الأربعاء 11 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.
- يوم الخميس 12 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.
جدول 6 ابتدائي محافظة الغربية
- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط.
- يوم الأربعاء 4 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم، واللغة الأجنبية.
- يوم الخميس 5 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 9 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول الصف السادس الابتدائي الشرقية
- يوم السبت 14 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
- يوم الأحد 15 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات، واللغة الأجنبية.
- يوم الاثنين 16 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
- يوم الخميس 18يناير 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "للمدارس الرسمية للغات فقط".