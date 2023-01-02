تفاصيل إنشاء الحساب المدرسي الموحد لكل من الطالب والمعلم

ترجع أهمية الحصول على الحساب المدرسي الموحد سواء للطلبة أو المعلمين لاستخدامه في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 أو تسجيل دخول منصة التدريب المهني للمعلمين حيث يشترط كل من الموقعين الحصول على الحساب الالكتروني الموحد للاستفادة من هذة الخدمات الإلكترونية.

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب

بداية يقوم طالب الثانوية العامة 2023 بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"

سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة و المعلمين

يطلب الموقع من الطالب ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقم ومدون في شهادة الميلاد الرسمية

اضغط على "انا لست برنامج روبوت"

واخيرا: اضغط على التحقق من البيانات

كيفية إنشاء الحساب المدرسي الموحد للمعلم

بداية يقوم المعلم بالدخول إلى الحساب المدرسي الموحد للخدمات الالكتورني عبر منصة البريد الالكتروني الموحد office365.emis.gov.eg

يجد المعلم اختيارين هم: حساب المعلم وحساب الطالب، قم باختيار الأول

سيتم تحويلك إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون على البطاقة الشخصية

ثم إدخال كود المعلم.

قم بالضغط على المربع بجانب "أنا لست روبوت".

وستحصل على البريد الموحد للمعلمين.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

بخصوص تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم خلال ايام قليلة عن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 تمهيدًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022/2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم.

تسجيل دخول منصة التدريب المهني للمعلمين

1- يقوم المعلم بتسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقع ترقية المعلمين academy.emis.gov.eg.

2- يقوم المعلم الراغب في الحصول على الترقية بتسجيل بياناته بالتفصيل عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3- يجب إدخال الكود الخاص بالمعلم.

4- يقوم المعلم باختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

5- يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة، وبعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب الخاصة بالمعلم.