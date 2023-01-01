الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط بوابة الثانوية العامة وتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 تمهيدًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022/2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

بالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 يجب على الطالب الاستعداد وتجهيز الاوراق المطلوبة وهي كالتالي:

4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر .

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر .

إيصال المصروفات الدراسية وقيمتها 505 جنيهات تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب وصورة منه.

أصل شهادة ميلاد الطالب.

2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات بالبريد وصورتان منه.

سداد رسوم دخول الامتحان بـ 210 جنيهات إلكترونيا وتقديم أصل الإيصال وصورتان منه.

وسيتم تفعيل رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة المصرية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسوف نقوم بنشره فور الإعلان عنه.

مواصفات امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتسجيل الاستمارة

 

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات ثانوية عامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم وبخصوص تفاصيل امتحانات نهاية العام جاءت كالتالي.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect  أي خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة نفسها او تصحيحها أو رصدها

ستتميز أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص

سوف يكون هناك معايير للتقدير سؤال موضوع التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل وضوح الفكرة الرئيسة ، وتسلسل الأفكار ، والتراكيب اللغوية ، و السلامة الاملائية والنحوية وهكذا.

عند تصحيح الأسئلة المقالية يقوم المصحح بتصحيح صورة ورقة الاجابة الموجودة على الكمبيوتر

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

الثانوية العامة 2023 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 الصف الثالث الثانوي 2023 وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة المصرية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

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