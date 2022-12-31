موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتسجيل الاستمارة

يستمر بحث طلاب الصف الثالث الثانوي 2022/2023 عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتفاصيل جدول امتحانات ثانوية عامة وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة بالمواد المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، قبل يوم 10 يونيو 2023 ، ثم يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الاساسية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم مراعاة ترتيب المواد داخل جدول الامتحانات بشكل يحقق راحة وطمأنة للطلاب، خاصة فى المواد الصعبة مثل الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية واللغة الألمانية.

نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في تلقي طلبات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي منتصف شهر يناير 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويجب على طالب ثانوية عامة معرفة الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي.

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.

إيصال رسوم التقدم للامتحانات وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.

إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيًا.

الالتزام بالزى المدرسي للبنات فى الصور.

بيان رسوب من مديرية التربية والتعليم للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات

أصل شهادة ميلاد الطالب.

2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.