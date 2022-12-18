الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسابقة تكميلية للمعلمين على بوابة الوظائف الحكومية 2022

وظائف
وظائف

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في اختبار المتقدمين عبر بوابة الوظائف الحكومية في المسابقة التكميلية لشغل 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة السبت الموافق 17 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية 

ويمكن للمتقدمين لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية الاستعلام عن نتيجة التقديم أو التظلم برقم الطلب والرقم القومي عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــا .

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  كان قد فتح باب التقدم لمسابقة شغل عدد ١٥١٨٧ وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، في الفترة من ٢ حتى ٢٤ يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45666 متقدمًا، انطبقت الشروط على 36215 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 34840 متقدمًا بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدمًا في 27 محافظة.

وسعيًا من الجهاز لاستكمال عدد الوظائف المطلوب شغلها لسد العجز في مرحلة رياض الأطفال، قام بالإعلان عن مسابقة أخرى لاستكمال شغل ٣١٩٧ وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في ١٤ محافظة، لم تستوف فيهم الوظائف المطلوبة في المسابقة الأولى، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات أخرى لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وتم فتح باب التقدم لها في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١٠ نوفمبر، ومن المقرر أن يخضع من انطبقت عليهم شروط المسابقة للاختبار السبت المقبل.

رابط بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

«التنظيم» والإدارة يعلن نتائج التظلم فى مسابقة وظائف معلم مساعد رياض أطفال

 

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية

جامعة المنصورة                

مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

مدير عام شئون التعليم والطلاب

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة المصرية العامة للكتاب              

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية و الموارد البشرية

محافظة القاهرة                  

سكرتير حي بالمستوى الوظيفي (مدير عام)

جامعة حلوان    

وظائف قيادية

المجلس القومي للمرأة

وظائف قيادية

جامعة جنوب الوادي

أمين كلية التجارة

مدير عام شئون التعليم

أمين الجامعة المساعد

مديرية الشئون الصحية بالبحيرة

مدير عام الإدارة العامة لشئون الصيدلة

محافظة بني سويف 

مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة بني سويف

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وظائف قيادية ( بالمستوي الوظيفي مدير عام/ بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية )

وزارة المالية

رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 

نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

وظائف قيادية

الهيئة العامة للأبنية التعليمية   

وظائف قيادية

الهيئة العامة للخدمات البيطرية            

وظائف قيادية

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  

مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

هيئة النقل العام بالقاهرة                     

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة         

مدير عام الإدارة العامة للمباني

مصلحة الرقابة الصناعية       

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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