رابط بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، عن ظهور نتيجة تظلم وظائف وزارة التربية والتعليم -معلم مساعد رياض أطفال- عبر بوابة الوظائف الحكومية 2022 للمتقدمين بطلب تظلم باستخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم سابقًا.

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.. استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تظلم وظائف وزارة التربية والتعليم - معلم مساعد رياض اطفال- عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة باستخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم سابقا .

رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من هنــــــــــا .

ويقوم المستعلم بادخال الرقم القومي ورقم الطلب في الخانات المخصصة عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية

جامعة المنصورة

مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

مدير عام شئون التعليم والطلاب

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية و الموارد البشرية

محافظة القاهرة

سكرتير حي بالمستوى الوظيفي (مدير عام)

جامعة حلوان

وظائف قيادية

المجلس القومي للمرأة

وظائف قيادية

جامعة جنوب الوادى

امين كلية التجارة

مدير عام شئون التعليم

امين الجامعة المساعد

مديرية الشئون الصحية بالبحيرة

مدير عام الإدارة العامة لشئون الصيدلة

محافظة بني سويف

مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة بني سويف

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وظائف قيادية ( بالمستوي الوظيفي مدير عام/ بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية )

وزارة المالية

رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

وظائف قيادية

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وظائف قيادية

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وظائف قيادية

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

هيئة النقل العام بالقاهرة

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة

مدير عام الإدارة العامة للمباني

مصلحة الرقابة الصناعية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية