الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل استمارة الامتحانات الالكترونية منذ أمس الأحد والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28فبراير 2023، ويعد تسجيل استمارة الثانوية العامة شرط دخول الطلاب للامتحانات التي تبدأ في يونيو من العام الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان .

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

يستطيع طلاب 3 ثانوي عام من تسجيل استمارة الامتحان الالكترونية من خلال الدخول عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك، ويمكنهم الضغط على هذا الرابط من هنا.

 لبدأ ملئ الاستمارة ، ثم اختيار تسجيل دخول، على طالب 3 ثانويى أن يقوم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب والذي خصصت وزارة التربية والتعليم رابط آخر للدخول عليه والحصول على البريد الإلكتروني الموحد ويمكنك ذلك بالضغط هنـــــــا ،  بعدها تظهر الاستمارة الإلكترونية.

لابد أن يراجع الطالب البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة للتأكد من خلوها من الأخطاء، ثم تسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات.

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023

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ثم قم بمراجعة البيانات بعد إدخالها مراجعة دقيقة، والضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة، وبعد حفظها يمكن الضغط على زر الطباعة لطباعتها

يمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة والتي تعد أهم شروط الدخول لامتحان الثانوية العامة العام الجاري 2022-2023 .

الأوراق المطلوبة لدخول امتحان الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم  والتعليم العالي الاوراق المطلوب تسليمها لإدارة المدرسة التابع لها طالب الثانوية العامة لإتمام إجراءات دخول الامتحان  وهي كالتالي: 

أولا : صورة شخصية للطالب مقاس 4*6 مدونا عليها اسم طالب 3 ثانوي عام بالكمبيوتر

ثانيًا : الاستمارة الإلكترونية مطبوعة بالألوان

ثالثًا : أصل شهادة ميلاد الطالب.

رابعًا : صورة البطاقة الشخصية للطالب.

خامسًا: صورة بطاقة ولي الأمر .

سادسًا : إيصال المصروفات الدراسية 505 جنيهات وصورة منه.

سابعًا : إيصال رسوم دخول الامتحان بـ210 جنيهات وصورتان منه.

ثامنًا: إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات وصورتان منه.

تاسعًا : 2  طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة وتوزيع الدرجات

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الاستمارة الإلكترونية 3 ثانوي.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 3 ثانوي عام الاستمارة الالكترونية البريد الالكتروني الموحد وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 استمارة الثانوية العامة 2023

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