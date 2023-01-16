الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة

الإعدادي
الإعدادي

وضعت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم لهم وضع جدول امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية أيضًا وفق ما تراه مناسب.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

ويجري طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الترم الأول في محافظتي القاهرة والجيزة في 18 يناير و22 يناير بالترتيب، بعد أن ينتهي الطلاب من اختبار المواد التي لا تضاف للمجموع أولًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 

أيام قليلة تفصل طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة عن أداء امتحانات الترم الأول بعد أن  وضعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة جدول امتحانات  الصف الثالث الاعدادي  للفصل الدراسي الأول في العام الجاري 2022-2023 والتي تبدأ بامتحان اللغة العربية اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية 18 يناير الجاري، ثم يجري الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية يوم السبت الموافق  21 يناير 2022.

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 ويجري الطلاب امتحان  مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق  22 يناير 2022، ويؤدى الطلاب امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الفنية.

ويوم الاثنين الموافق  23 يناير 2022 امتحان اللغة الأجنبية، و يوم الثلاثاء الموافق  24 يناير 2022 امتحان الهندسة .

ويجري طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان العلوم يوم الأربعاء 25 يناير 2022.

جدول امتحانات 3 اعدادي 2023 محافظة الجيزة

وضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة جدول امتحانات 3 اعدادي ، والتي تبدأ يوم  السبت الموافق  21 يناير ويجري فيه طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحان مادة اللغة العربية، ثم يجروا امتحان مادتي  اللغة الأجنبية، وامتحان مادة التربية الدينية يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، وامتحان مادة  العلوم ، و مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات  في يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023.

ويؤدى طلاب 3 إعدادي محافظة الجيزة امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، وامتحان مادة الهندسة

يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية امتحان مادة التربية الرياضية وهي خاصة بطلاب الصف الثالث الاعدادي  بمدرسة السعيدية فقط . 

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