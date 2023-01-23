الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يستمر طلاب  الصف الثالث الثانوي في تسجيل استمارة الثانوية العامة وفق القواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي بدأت فى 15 يناير الجاري وتستمر حتى نهاية  فبراير.

استمارة الثانوية العامة 2023

ويعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 شرط أساسي لدخول امتحانات العام الدراسي الجاري والتي تبدأ في يونيو 2023، وخصصت التعليم رابط لتسجيل الاستمارة تعرضه الدستور في التقرير التالي مع الأوراق المطلوبة لتسجيلها وآخر موعد للتسجيل.

رابط استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل استمارة الامتحانات من خلال الدخول عبر الموقع الالكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم لذلك بعد أن يكون حصل على البريد الالكتروني الموحد من خلال نفس الصفحة، وذلك بالضغط على الرابط التالي : من هنا.

ثم اختيار تسجيل دخول، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب، بعدها تظهر استمارة الثانوية العامة ، فقم بمراجعة البيانات المكتوبة ، ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة منه في استمارة الثانويه العامه  والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص و الشعبة وغيرها من البيانات، ومراجعة البيانات بعد إدخالها مراجعة دقيقة، ثم الضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة، ثم زر الطباعة لطباعتها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

 ويمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة مع بعض الأوراق ومنها صورة شخصية للطالب مقاس 4*6 مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، أصل شهادة الميلاد، صورة البطاقة الشخصية ، صورة بطاقة ولي الأمر، إيصال المصروفات الدراسية 505 جنيهات وصورة منه، إيصال رسوم دخول الامتحان بـ 210 جنيهات وصورتان منه، إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات وصورتان منها،  طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

آخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية 

حددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق موعد تسجيل الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 15 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 ،

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ميعاد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

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 وتم فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية  للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد . 

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الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي استمارة الامتحانات الاستمارة الالكترونية البريد الالكتروني الموحد

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