رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 بالاسم

أنهى طلاب الصف الثاني الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الماضي في أغلب محافظات الجمهورية، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم للمديريات تحديد جدول امتحانات 2 إعدادي حسب ظروفها ويتم إعلان النتيجة بعد انتهاء الكنترولات في المحافظات المختلفة من إتمام عمليات التصحيح والتدقيق قبل إعلان النتيجة، ومع زيادة عمليات البحث عنها تنشر الدستور في التقرير التالي آخر أخبار نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 .

نتيجة 2 اعدادى بالاسم ورقم الجلوس

تنتهى كل محافظة من عمليات التصحيح والتدقيق لامتحانات 2 إعدادي على حدة لذا سيتم إعلان النتيجة تباعًا وليس في نفس التوقيت، وأعلنت بعض المحافظات بالفعل نتيجة 2 اعدادى منها بعض مراكز محافظة الدقهلية بينما لم تظهر النتيجة حتى الآن في أغلب محافظات الجمهورية وحسب البيانات الصحفية الصادرة عن هذه المحافظات فسيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي خلال الأسبوع الجاري مع استمرار عمليات التصحيح والتدقيق حتى الآن .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات وكافة الاخبار عن موعد ظهورها لجميع صفوف النقل وأيضًا الشهادات الاعدادية والثانوية ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم في المحافظات للتعرف على نتائج الامتحانات .

ويستطيع طلاب محافظة القاهرة الدخول عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages ، للتعرف على نتيجة الصف الثاني الاعدادي عقب ظهورها واعتمادها من مديرية التربية والتعليم.

وبعد الدخول على الرابط السابق قم باختيار نتيجة الصف الثانى الإعدادى من قائمة نتيجة فصول النقل الموجودة على يمين موقع نتائج الامتحانات، ثم قم بإدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص، وانقر فوق إظهار النتيجة لتظهر لك نتيجة 2 إعدادي فور اعتمادها.

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توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي الترم الاول للعام الدراسي الجاري وهي نفسها لجميع صفوف النقل وجاءت كالتالي:

اللغة العربية هي 80 درجة، ودرجة النجاح 40 درجة فقط.

اللغة الإنجليزية 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية بـ 40 درجة، وتبلغ علامة النجاح 20 درجة.

الرياضيات بـ 60 درجة وتقسم إلى فرعي الجبر والهندسة، بينما تبلغ علامة النجاح 30 درجة.