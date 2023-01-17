الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوب تقديمها للمدارس

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 منذ الأحد الماضي وتستمر حتى فبراير المقبل ليتمكن الطلاب من دخول امتحانات نهاية العام التي تبدأ في يونيو المقبل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 .

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي ملئ استمارة الثانوية العامة من خلال الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للتقدم للاختبارات النهائية

ويشترط لملأ استمارة الثانوية العامة أن يكون مع الطالب البريد الإلكتروني الموحد، ويمكنه الحصول عليه من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، عبر رابط موقع البريد الإلكترونى التالي من هنا.

ويستمر التسجيل بداية من الأحد الماضي الموافق 15 يناير وحتى الثلاثاء 28 فبراير المقبل.

وبعد حصول طالب الصف الثالث الثانوي على البريد الإلكتروني الموحد يتبع الخطوات التالية بعد الدخول على الرابط الأول، فيقوم بتسجيل دخول، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب، بعدها تظهر الاستمارة الإلكترونية، قم بمراجعة البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة للتأكد من خلوها من الأخطاء.

ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات، ومراجعة البيانات بعد إدخالها مراجعة دقيقة، ثم الضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة، وبعد حفظ الاستمارة يمكن الضغط على زر الطباعة لطباعتها، يمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 

  • صورة شخصية للطالب مقاس 4*6 مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر
  • الاستمارة الإلكترونية مطبوعة بالألوان
  • أصل شهادة ميلاد الطالب.
  • صورة البطاقة الشخصية للطالب.
  • صورة بطاقة ولي الأمر .
  • إيصال المصروفات الدراسية 505 جنيهات وصورة منه.
  • إيصال رسوم دخول الامتحان بـ210 جنيهات وصورتان منه.
  • إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات وصورتان منه.
  • 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.
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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة

الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي البريد الالكتروني الموحد وزارة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة الاستمارة الالكترونية

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