رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوب تقديمها للمدارس

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 منذ الأحد الماضي وتستمر حتى فبراير المقبل ليتمكن الطلاب من دخول امتحانات نهاية العام التي تبدأ في يونيو المقبل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 .

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي ملئ استمارة الثانوية العامة من خلال الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ويشترط لملأ استمارة الثانوية العامة أن يكون مع الطالب البريد الإلكتروني الموحد، ويمكنه الحصول عليه من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، عبر رابط موقع البريد الإلكترونى التالي من هنا.

ويستمر التسجيل بداية من الأحد الماضي الموافق 15 يناير وحتى الثلاثاء 28 فبراير المقبل.

وبعد حصول طالب الصف الثالث الثانوي على البريد الإلكتروني الموحد يتبع الخطوات التالية بعد الدخول على الرابط الأول، فيقوم بتسجيل دخول، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب، بعدها تظهر الاستمارة الإلكترونية، قم بمراجعة البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة للتأكد من خلوها من الأخطاء.

ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات، ومراجعة البيانات بعد إدخالها مراجعة دقيقة، ثم الضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة، وبعد حفظ الاستمارة يمكن الضغط على زر الطباعة لطباعتها، يمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة