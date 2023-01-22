الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ميعاد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

عدة أسابيع ويدخل الطلاب الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وأعلن عنها رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الفصل الدراسي الجاري محددة فيها عدد أيام الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وموعد امتحانات الترم الأول والثاني.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي ميعاد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقًا للخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في سبتمبر الماضي.

موعد إجازة نصف العام 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام لتبدأ السبت المقبل، بعد أن ينهى الطلاب امتحاناتهم، وتستمر الإجازة لمدة 14 يوما، ليعود بعدها الطلاب إلى مدارسهم.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

يذكر أن طلاب صفوف النقل أنهت امتحاناتها في أغلب المحافظات ماعدًا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تنتهي امتحاناتهم مع نهاية الاسبوع الجاري، وكذلك طلاب الشهادة الاعدادية في كل المحافظات، لتبدأ اجازة نصف العام لجميع الطلاب في نفس التوقيت.

موعد بداية الترم الثاني 2023 

وفقًا للخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم يبدأ الترم الثاني في النصف الثاني من فبراير المقبل بعد ان يقضي الطلاب 14 يومًا أجازة الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ أجازة الفصل الدراسي الأول يوم السبت المقبل  الموافق 28 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير، حسب خارطة وزارة التربية والتعليم والتعليم للعام الدراسي الحالى وذلك لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس الحكومية الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

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موعد اجازة 25 يناير 2023 للموظفين

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 ويستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو، ليصل عدد أيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في  10 يونيو المقبل ، والدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

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الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية إجازة نصف العام الترم الاول

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وائل لطفي

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