ميعاد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

عدة أسابيع ويدخل الطلاب الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وأعلن عنها رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الفصل الدراسي الجاري محددة فيها عدد أيام الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وموعد امتحانات الترم الأول والثاني.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي ميعاد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقًا للخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في سبتمبر الماضي.

موعد إجازة نصف العام 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام لتبدأ السبت المقبل، بعد أن ينهى الطلاب امتحاناتهم، وتستمر الإجازة لمدة 14 يوما، ليعود بعدها الطلاب إلى مدارسهم.

يذكر أن طلاب صفوف النقل أنهت امتحاناتها في أغلب المحافظات ماعدًا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تنتهي امتحاناتهم مع نهاية الاسبوع الجاري، وكذلك طلاب الشهادة الاعدادية في كل المحافظات، لتبدأ اجازة نصف العام لجميع الطلاب في نفس التوقيت.

موعد بداية الترم الثاني 2023

وفقًا للخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم يبدأ الترم الثاني في النصف الثاني من فبراير المقبل بعد ان يقضي الطلاب 14 يومًا أجازة الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ أجازة الفصل الدراسي الأول يوم السبت المقبل الموافق 28 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير، حسب خارطة وزارة التربية والتعليم والتعليم للعام الدراسي الحالى وذلك لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس الحكومية الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 ويستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو، ليصل عدد أيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو المقبل ، والدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

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رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 بالاسم