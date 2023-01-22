الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

بدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس السبت، والتي تستمر حتى 26 يناير ليبدأ الطلاب في الحصول على إجازة منتصف العام التي حددتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري لتكون بداية من 28 يناير الجاري.

وتعرض «الدستور» لطلاب 3 إعدادي المواد المتبقية في جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظة الجيزة وموعد بداية الترم الثاني.

 

جدول امتحانات 3 إعدادي الجيزة 2023

بدأت امتحانات 3 إعددادي محافظة الجيزة، أمس السبت، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والخط في زمن مدته ساعتان ونصف يخصص 20 دقيقة للإملاء، وأدى طلاب الصف الثالث الاعدادي اليوم الأحد امتحان مادتي اللغة الأجنبية في ساعتين، والتربية الدينية وكانت مدة الامتحان ساعة ونصف. 

ويجري طلاب الصف الثالث الإعدادي غدًا الاثنين امتحان العلوم والذي يستمر ساعتين، وامتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة فقط.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

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ويؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان الجبر والإحصاء في زمن مدته ساعتان، وامتحان التربية الفنية في زمن قدره ساعتان ، ويوم الاربعاء امتحان  الهندسة  لمدة ساعتين، ويوم الخميس 26 يناير يكون آخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة ويؤدى فيها الطلاب  امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين .

ويجري طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدرسة السعيدية الرياضية فقط في نفس اليوم امتحان التربية الرياضية والذي يستمر لمدة ساعة.

موعد بداية الترم الثاني 2023

يبدأ الترم الثاني بعد انتهاء اجازة متتصف العام التي تبدأ السبت المقبل 28 يناير وتستمر لمدة 14 يوم للطلاب في جميع صفوف النقل بالاضافة الى الشهادتين الاعدادية والثانوية ، ويبدأ الترم الثاني وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الجاري في 11 فبراير المقل.

رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 بالاسم

 ويستمر  الفصل الدراسي الثاني حتى 1 يونيو 2023 لتبدأ اجازة العام الدراسي الحالي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي يؤديها الطلاب في نهاية الفصل الدراس يمرة واحدة وتكون هي أخر امتحانات طلاب المدارس حيث ينتهى طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي وأضيًا طلاب الشهادة الاعدادية من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة بعدة أيام.

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