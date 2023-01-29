الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

أعلنت كافة مديريات التعليم عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بعد أن أنتهت المدارس من عمليات التصحيح والتدقيق لكافة المواد.

وظهرت نتيجة 2 إعدادي في المدارس بالتوازي مع اعلانها عبر المواقع الالكرتونية لمديريات التعليم في المحافظات المختلفة، كما توفرها بوابة التعليم الأساسي لطلاب الصف الثاني الإعدادي 2023 بمدارس محافظة القاهرة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي وكيفية الحصول على النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي.

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نتيجة تانية إعدادي 2023 

من خلال بوابة التعليم الاساسي بوابة مصر التعليمية يستطيع طلاب 2 إعدادي بمحافظة القاهرة الحصول على النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

ثم اختيار المرحلة التعليمية، واختيار الصف الثاني الإعدادى ، ثم اختر الفصل الدراسي الأول.

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حدد امتحانات العام الدراسي 2023، ثم أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس ، ثم اضغط على زراستعلام  لتظهر نتيجة 2 إعدادي 2023.

وتوفر البوابة طريقة أخرى للحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي  من خلال الاتصال علي رقم 09000100 من اي خط ارضى او رقم 5757 من اى محمول كما يمكن الحصول على النتيجة الان من المتحدث الآلي من على الموقع الالكتروني للبوابة.

توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي 

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات صفوف النقل ومنها الصف الثاني الإعدادي بحيث يحصل الطلاب على 30 درجة لأعمال السنة ويتم تقسيمها 20 درجة  انشطة – 5 شفهي –  5 سلوك.

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بينما جاء توزيع المواد الدراسية لطلاب 2 إعدادي كالتالي: 

مادة اللغة العربية :  80 درجة.

مادة الرياضيات :  60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية :  40 درجة.

مادة  العلوم :  40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية :  60 درجة.

النشاط الفني :  20 درجة.

 مادة الحاسب الآلي :  20 درجة.

التربية الدينية :  40 درجة،  ولكنها لا تضاف للمجموع .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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