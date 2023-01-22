الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعلن الأزهر الشريف منذ أيام قليلة عن نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم 2022 والتي بدأت المرحلة الأولى لها في 12 نوفمبر الماضي بمشاركة 178 ألف طالب من حفظة القرآن، وخصصت مشيخة الأزهر رابطا خاصا للتعرف على شروط مسابقة شيخ الأزهر وكيفية الاشتراك بها وكذلك نتيجتها، وتعر ض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لشروط ونتيجة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022 .

رابط بوابة الأزهر الالكترونية 2023

يستطع المشاركون في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن  معرفة نتيجة المرحلة الأولى من خلال الدخول عبر بوابة الأزهر الالكترونية بالضغط على هذا الرابط https://azhar.eg/azhar-files/giq/index.htm ، ثم  اختيار خدمات الأزهر الشريف، وبعدها اختيار نتيجة المرحلة الأولى ، سيفتح لينك نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج| نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2023

لينك بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الترم الأول 2023

أو يمكنك معرفة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر من خلال الضغط على الرابط التالي مباشرة https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=211&fbclid=IwAR3C46LTDuk_iEEwIA5tCCtyCJNP5RbzbmNQq5hY88Zn9tRLWD-hcCVlr1M وإدخال الرقم القومي او رقم جواز السفر ثم الضغط على النتيجة فتظهر أمامك مباشرة .

وتوفر بوابة الأزهر الالكترونية الكثير من الخدمات لطلاب الأزهر منها أيضًا نتائج الامتحانات .

نتيجة مسابقة حفظ القرآن 2023

وظهرت نتيجة مسابقة حفظ القرآن الخميس الماضي  وبلغ عدد المصعدين إلى المرحلة الثانية 59495 مُتسابقًا، حيث حصل هؤلاء المتسابقون على 80 % فأكثر من الدرجة الكلية، كما تم تصعيد 35845 متسابقًا من مكاتب التحفيظ، بينما تم تصعيد 23084 متسابقًا من المعاهد الأزهرية، و566 متسابقًا من الرواق الأزهري، على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات بداية من 25 فبراير المقبل.

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كان شيخ الأزهر قد حدد شروط الالتحاق بمسابقة حفظ القرآن  وهي أن يكون المتسابق  من طلاب المعاهد الأزهرية [ابتدائي – إعدادي – ثانوي]، أو طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف [شريطة عدم قيد الطلاب بالمعاهد الأزهرية]، أو طلاب الرواق الأزهري [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية].      

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رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023

ألا تزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من كل عام، ولا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد، كما يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

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الأزهر حفظ القران الكريم بوابة الأزهر مسابقة حفظ القرآن مسابقة شيخ الأزهر نتائج الامتحانات

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