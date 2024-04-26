الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الصينى لنظيره الأمريكى: العلاقات بين البلدين استقرت

وانج يي
وانج يي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن العلاقات بين بلديهما استقرت، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ونوه وزير الخارجية الصيني، بأن الانزلاق إلى الصراع مع الولايات المتحدة سيكون موقفا يخسر فيه الجميع ونطلب من واشنطن عدم التدخل في شئون الصين الداخلية.

بلينكن: لا يوجد بديل لدبلوماسية وجهًا لوجه

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه لا يوجد بديل للدبلوماسية وجها لوجه وعلينا تجنب الحسابات الخاطئة مع الصين وآمل تقدم البلدين في اتفاقيات العلاقات العسكرية ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

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