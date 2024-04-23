الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز يحاور رئيس اتحاد الناشرين المصريين فى "الشاهد".. الليلة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وفريد زهران وحازم عادل

يحاور الدكتور محمد الباز، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين والمرشح الرئاسي السابق، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على Extra News في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميًا في الحادية عشرة مساءً يوميًا.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

محمد الباز الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس اتحاد الناشرين المصرين “الشاهد” برنامج الشاهد

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