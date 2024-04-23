محمد الباز يحاور رئيس اتحاد الناشرين المصريين فى "الشاهد".. الليلة

يحاور الدكتور محمد الباز، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين والمرشح الرئاسي السابق، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على Extra News في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميًا في الحادية عشرة مساءً يوميًا.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.