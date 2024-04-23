القاهرة الإخبارية: دعم مصرى غير محدود للأشقاء الفلسطينيين

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري، إنه مر 200 يوم على الجرم الإسرائيلي الذي لا يتوقف ويمارس بأبشع الصور ضد الفلسطينيين الذين يعانون من جراء هذه الحرب التي لم تتوقف وتقترب من نهاية شهرها السابع.

وأضاف عماد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في ظل الاحتياج الكبير للمساعدات الإنسانية تصطف الشاحنات بالمئات أمام معبر رفح، انتظارًا لأن يسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية حسب الآلية المتفق عليها من الجانب الإسرائيلي مع الجانب المصري لإدخال هذه المساعدات.

مصر تمارس كل الضغوط لإدخال المساعدات

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري أن المعابر الإسرائيلية في هذه الأيام عطلة رسمية للأعياد والطقوس الدينية، فلم يسمح لمدة يومين بدخول الشاحنات التي تنتظر في المعبر، مؤكدًا أن مصر تمارس كل الضغوط الدولية لإدخال المساعدات في ظل المجاعة التي بدأت في المناطق الشمالية بقطاع غزة، والتي بدأت تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الرضع وكبار السن، وارتقاء البعض منهم نظرًا لنقص الأغذية.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري بأن معبر رفح يواصل استقبال الجرحى والمصابين الذين وصل عددهم لـ18 حالة حتى هذه اللحظة، والجميع خضع لعملية التشخيص والرعاية الأولية من قبل هيئة الإسعاف المصرية، ثم توجهت هذه الحالات للمستشفيات المصرية لتخضع للبرنامج العلاجي.

وتابع: هناك جهود مصرية تتمثل في الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية بعشرات الأطنان يوميًا على المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها، مما يخفف ألم المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين من جراء الحصار الإسرائيلي.