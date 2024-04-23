الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أستاذ كبد: فيروسات معوية تنتشر بشكل أكبر في فصلي الخريف والصيف

الدكتور محمد عز العرب
الدكتور محمد عز العرب

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، إن الفيروسات المعوية من نوع الفيروسات المتحورة، مشيرًا إلى أنها تصيب الجهاز الهضمي وخطورتها متدرجة مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والكحة وسيلان الأنف وتعب في العضلات.

ولفت عز العرب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن الفيروسات تصيب أكثر من مليار نسمة سنويا على مستوى العالم والغالبية العظمى تصاب به دون مضاعفات، معقبًا: "لو حدث صعوبة في التنفس أو نوع من الشلل في النخاع نفسه، فإن معظم الحالات تتحسن ولا يكون الشلل دائما، وهذا الأمر مختلف عن مرض شلل الأطفال ولكن يجب أن نتجه إلى طبيب فورا". 

مواجهة أي خطر محتمل في أي جزء من العالم

ونوه أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، بأن الفيروسات المعوية تنتشر بشكل أكبر في فصلي الخريف والصيف وليس الربيع، وفي عام 2014 وعام 2018 انتشر هذا المرض بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الاتجاه العالمي الآن هو مواجهة أي خطر محتمل في أي جزء من العالم، وبخاصة بعدما حدث في فترة انتشار جائحة كورونا.

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