درجة الحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من ارتفاع درجات الحرارة، بداية من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ذروة الموجة ستكون غدا الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم ترتفع عن الأمس بفارق 5 أو 6 درجات خلال فترة النهار، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة، لافتة إلى أن البرودة ستنخفض خلال الـ72 ساعة القادمة ليلا.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية بأن هناك نشاطا للرياح المحملة بالأتربة، وسوف يؤثر على الرؤية الأفقية في المنطقة الغربية، حيث إن سرعة الرياح تتجاوز 45 كيلومترا في الساعة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة

وتابعت: غدًا الأربعاء تسجل العظمى 40 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبداية من يوم الخميس تنكسر حدة ارتفاع قيم درجات الحرارة وتسجل 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض قيم درجات الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الجمعة المقبل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، مشددة على تناول قدر كبير من السوائل والمياه على مدار اليوم، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، والقيادة بهدوء تام على الطرق المؤدية للمنطقة الغربية.