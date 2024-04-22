الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: إسرائيل صنعت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية وإحداث فتنة (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إسرائيل لا بد أن تبدأ بمحاكمة نفسها ومؤسساتها ومن يُدخلون السلاح إلى حماس في غزة إذا كانت تريد الإنصاف ومعرفة الحقيقة.

وأضاف الباز، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المخابرات الأمريكية هي من صنعت تنظيم القاعدة، فانقلب تنظيم القاعدة على الأمريكان وقاموا بعملية 11 سبتمبر، والسؤال يتكرر الآن "من الذي صنع ودعم وقوى وكان حريصًا على وجود حماس وتقويتها في مواجهة السلطة الفلسطينية؟"، هي إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية.

حماس تنقلب وتواجه إسرائيل بسلاحها

وتابع: الآن عندما تنقلب حماس، وتواجه إسرائيل بسلاحها فلا شيء جديد على الإطلاق، هذه قاعدة عندما قال العرب قديمًا "سمن كلبك يأكلك"، وما يحدث الآن هو تصديق للمثل العربي الشهير، فإسرائيل صنعت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية وإحداث فتنة، وأمدوها بالسلاح والأموال، والآن حماس هي التي تواجه إسرائيل.

إسرائيل حماس إسرائيل صنعت حماس إضعاف السلطة الفلسطينية إحداث فتنة انقلبت عليها الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور

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