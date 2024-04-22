الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحى خلال اقتحام بلدة عزون بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الوضع في الضفة الغربية الفلسطينية يزداد سوءًا

أكدت وكالة "أونروا" أن الوضع في الضفة الغربية الفلسطينية يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، عبر منصة "إكس": "إن العملية الأخيرة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس تسببت في خسائر بالأرواح، إضافة إلى أضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة".

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