الإثنين 22 أبريل 2024
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تفاصيل عقد مؤتمر دولى للسلام للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

قال عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن دعوة بلجيكا لعقد مؤتمر دولي للسلام للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية أمر جيد، إذ يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون فاعلًا ويحل المشكلة في الشرق الأوسط. 

وأضاف المنيري، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عقبات بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، إذ يتأثر الاقتصاد والأمن الأوروبي، وبالتالي فإنه بدأ يأخذ خطوات بشكل استراتيجي في المنطقة لحل المشكلات الداخلية على الأقل في دول المنطقة.

الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر كتلة اقتصادية

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل بأن غزة حركت المياه الراكدة، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر كتلة اقتصادية كانت تقدم مساعدات للفلسطينيين بشكل مستمر، ومن ثم فإنه يريد الآن مع كل هذه المساعدات التي قُدمت تاريخيًا تصعيد هذه المنظومة حتى يكون شريكًا نزيهًا على الأقل في المفاوضات التي توقفت منذ أمد بعيد، ولا يريد أن يكون بديلًا لواشنطن بل مساعدًا مباشرًا.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لديه تواصل مباشر مع إسرائيل، ومن ثم فإن المساعي الإنسانية من قبل عدد من الدول الأوروبية، تعد خطوة جديدة من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

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