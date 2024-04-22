حركة فتح: الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال

قال عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف دولة، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب اتخاذ مسار سياسي عبر عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

توجه أوروبى يستجيب لحقوق الشعب الفلسطينى

وأوضح متحدث حركة فتح أن هناك توجهًا أوروبيًا يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني، ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي.

ونوه متحدث حركة فتح بأن الحل العسكري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يجلب الاستقرار للمنطقة، مشددًا على ضرورة وجود إرادة دولية في وجه الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي.