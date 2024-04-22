الإثنين 22 أبريل 2024
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"ثغرة".. مشروع تخرج لطلاب "إعلام حلوان" للتوعية ضد الابتزاز الإلكتروني

الطالبة إنجي عبد
الطالبة إنجي عبد السلام، قائد فريق مشروع تخرج "ثغرة

كشفت الطالبة إنجي عبد السلام، قائد فريق مشروع تخرج "ثغرة" في كلية الإعلام بجامعة حلوان، تفاصيل المشروع، لافتة إلى أن المشروع يستهدف التوعية بخصوص كيفية التصدي للتهديدات والابتزاز الإلكتروني وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيانات والمعلومات.

وأضافت إنجي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا الآن في عصر الرقمنة والتحول الرقمي، الذي يشهد زيادة عمليات الاختراق للمعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد والشباب.

رؤية مصر 2030 تستهدف النهوض بالوعي تجاه الأمن السيبراني

وأشارت قائد فريق مشروع تخرج "ثغرة" في كلية الإعلام بجامعة حلوان، إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف النهوض بالوعي تجاه الأمن السيبراني والحفاظ على الأمن المعلوماتي، وكان هذا الأمر أول دافع لنا وراء إطلاق مشروعنا.

وتابعت، "كثيرون لا يعرفون شيئا عن الأمن المعلومات، فهو أكبر من مفهوم القرصنة، ونستهدف التوعية بأشكال الثغرات ومعرفة كيفية حدوث الاختراق، وبناءً على ذلك اتخاذ ما يلزم بخصوص الحماية من عمليات الاختراق، واتجهنا للشركات والاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن مؤسسة سايبر إكس أكبر مؤسسة مهتمة بالأمن السيبراني في مصر دعمتنا".

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