جامعة حلوان تحصد مراكز أولى فى الملتقى الثقافى الرمضانى لجامعات القاهرة الكبرى

في إطار مشاركة جامعة حلوان في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة، حصدت الجامعة عددًا من المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والمسابقات.



وجاءت مشاركة الوفد الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.



فقد فاز الطالب محمود محسن أحمد من كلية الحقوق بالمركز الأول في مسابقة الشعر العامي، بينما حصل الطالب كريم عبد الإله محروس من كلية الطب على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم. كما تم تسليم درع المشاركة للجامعة.



وتضمن الملتقى فعاليات في مجالات القرآن الكريم، الأربعون النووية، الشعر العامي، شعر الفصحى، ودوري المعلومات.



وفي هذا الصدد، أكد الدكتور السيد قنديل أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التفوق الطلابي وتنمية المواهب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.



تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.



وفي هذا السياق شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وهدف الحفل إلى زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتعزيز روح الألفة والتآخي بينهم.

حضر الحفل سفير دولة تشاد ونواب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وممثلون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والملحقون الثقافيون وعمداء ووكلاء الكليات ومستشارو رئيس الجامعة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

ورحب الدكتور السيد قنديل بضيوف الحفل، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل لتعزيز التواصل البناء مع الطلاب الوافدين، وأضاف أن الهدف الأساسي هو الاهتمام بجودة التعليم وجودة الخريج، من خلال زيادة البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات الطلاب الوافدين.