الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر (فيديو)

تطوير عواصم المحافظات
تطوير عواصم المحافظات برأس البر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة رأس البر.

مشروع تطوير عواصم المحافظات: 

- يُقام بتصميم يتوافق مع تصميم العمارات المميز لمدينة رأس البر.

- المشروع يجري العمل به في موقعين، الأول على مساحة 60 فدانًا تتضمن 96 عمارة ومنشآت خدمية.

- الموقع الثاني على مساحة 72 فدانًا تشتمل على 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.

- الموقع الأول يتضمن تنفيذ 1920 وحدة سكنية لتسكين 8 آلاف نسمة بكثافة سكانية تبلغ 133 شخصًا لكل فدان.

- الموقع الثاني يتضمن 2860 وحدة سكنية تستهدف كثافة سكانية تبلغ 11440 نسمة، أي 159 شخصًا لكل فدان.

- مساحة العمارة السكنية بالموقع الثاني تصل لـ523 مترًا مربعًا.

راس البر مدينة رأس البر مشروع تطوير عواصم المحافظات كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات تطوير عواصم المحافظات

مواد متعلقة

كاتبة: استغلال كبير من المخابز للمواطن وجشع فى سعر الرغيف السياحى

في اليوم العالمي للإبداع.. تعرف على جهود الدولة لدعم المبتكرين والموهوبين (فيديو)

"زراعة الشرقية": إجمالي المساحة المزروعة قمحا بلغت 394 ألف فدان

منخفض جوى.. "الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

ابنة عبدالرحمن الأبنودي: كان حسه دايمًا مالي البيت ودمه خفيف جدًا

خبير اقتصادي: الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين

"القاهرة الإخبارية": إصابة إسرائيلى قرب مستوطنة بالضفة الغربية إثر انفجار عبوة ناسفة

جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوى فى شمالى إسرائيل

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو