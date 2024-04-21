مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة رأس البر.

مشروع تطوير عواصم المحافظات:

- يُقام بتصميم يتوافق مع تصميم العمارات المميز لمدينة رأس البر.

- المشروع يجري العمل به في موقعين، الأول على مساحة 60 فدانًا تتضمن 96 عمارة ومنشآت خدمية.

- الموقع الثاني على مساحة 72 فدانًا تشتمل على 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.

- الموقع الأول يتضمن تنفيذ 1920 وحدة سكنية لتسكين 8 آلاف نسمة بكثافة سكانية تبلغ 133 شخصًا لكل فدان.

- الموقع الثاني يتضمن 2860 وحدة سكنية تستهدف كثافة سكانية تبلغ 11440 نسمة، أي 159 شخصًا لكل فدان.

- مساحة العمارة السكنية بالموقع الثاني تصل لـ523 مترًا مربعًا.