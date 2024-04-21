منخفض جوى.. "الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم، الأحد، ستنخفض عن الأمس من 2 درجة إلى 3 درجات، وتسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة، لكن غدًا سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار رغم الانخفاضات الطفيفة في قيم الحرارة.

أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن غدًا، الإثنين، تسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ستكون دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد أجواء مائلة للبرودة فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل على معظم أنحاء الجمهورية، منوهة بأن هناك نشاطًا للرياح لن يكون ملحوظًا بشكل كبير اليوم وغدًا، ولن يكون مثيرًا للأتربة أو الرمال، على عكس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اللذين تتعرض فيهما البلاد لمنخفض جوي يزيد من قيم درجات الحرارة بصورة ملحوظة نهارًا.