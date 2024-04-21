الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الغرف التجارية: الحكومة تواصل جهودها لخفض الأسعار بنسبة 30%؜ خلال الأيام المقبلة

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الإجراءات الحكومية المستمرة لعدة سنوات لعمل إصلاح اقتصادي شامل كانت السبب الرئيسي لخفض العديد من أسعار السلع الرئيسية.

وأوضح عز، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، أن متوسط انخفاض الأسعار بلغ ما يقرب من 22%؜ والحكومة تسعى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي

وأضاف أن الانخفاض مستمر في أسعار الجملة خلال الأشهر القادمة، كما أنه بداية من اليوم سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي على أن تكون هناك مراقبة مستمرة لعدم بيع السلع بأسعار مرتفعة ومواجهة كل محاولات التلاعب.

خفض الأسعار الحكومة الحكومة تواصل جهودها اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية

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