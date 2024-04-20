شكرى: نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة

قال وزير الخارجية سامح شكري: إننا نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أننا نطمح إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين حتى يصل إلى 15 مليار دولار.

نتطلع لاستمرار التنسيق مع تركيا

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أنه يجب التعامل بجدية لمنع استمرار تهجير الفلسطينيين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح وزير الخارجية: إننا نتطلع لاستمرار التنسيق مع تركيا من أجل رفع مستوى التعاون بين البلدين.