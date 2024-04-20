السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

شكرى: نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري: إننا نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أننا نطمح إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين حتى يصل إلى 15 مليار دولار.

نتطلع لاستمرار التنسيق مع تركيا

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أنه يجب التعامل بجدية لمنع استمرار تهجير الفلسطينيين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح وزير الخارجية: إننا نتطلع لاستمرار التنسيق مع تركيا من أجل رفع مستوى التعاون بين البلدين.

تركيا توثيق التعاون مع تركيا تحقيق الاستقرار بالمنطقة شكرى وزير الخارجية سامح شكري

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