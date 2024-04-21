خبير اقتصادي: الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي التعامل مع المستثمر بشكل إيجابي، معقبًا: "نحن نرى رأس الهرم القيادي المتمثل في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وكيفية التعامل مع المستثمرين، لتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقابلهم".

وأضاف "البهواشي"، خلال تصريحاته عبر فضائية اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد تمييز ما بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية، راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين.

الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع الخاص

وتابع: "اليوم نرى تذليلا لكل العقبات لاستكمال الجهود، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الإنتاج الزراعي والصناعي".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى المدن الصناعية، كانت لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه هي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لسد احتياجات السوق المحلية، والتوجه بالفائض للسوق العالمي في شكل تصدير.