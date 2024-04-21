"زراعة الشرقية": إجمالي المساحة المزروعة قمحا بلغت 394 ألف فدان

قال أشرف الدمرداش، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بالشرقية، أن محصول القمح هو من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يتم زراعتها في المحافظة، لافتا إلى أن جملة المساحة المزروعة هي 394 ألف و146 فدان حتى الآن على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

وأضاف "الدمرداش"، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن مديرية الزراعة تتبع الخريطة الصنفية التي يتم تحديدها من مركز البحوث الزراعية وفقًا للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن أهم الأصناف التي تُزرع في الشرقية، مصر 4، ومصر 3، وجيزة 171، وسدس 14.

الزراعة على مصاطب توفر 30% من التقاوي والكيماوي والأسمدة والمياه

وأوضح مدير إدارة الإرشاد، أنه يتم اختيار زراعة الصنف على أساس التربة وعلى أساس سلوك المزارع، وهناك عوامل إنتاج تتركز على عدة أشياء، وهو أن طريقة الزراعة على مصاطب توفر من 25 إلى 30% من التقاوي والكيماوي والأسمدة والمياه، وعلى سبيل المثال فدان القمح يزرع بـ45 كيلو بطريقة المصاطب، أما بالطرق العادية يزرع بـ 60 كيلو.

وأشار مدير إدارة الإرشاد، إلى أنه يتم الاتجاه للزراعة بالطرق الحديثة لتوفير التقاوي وزيادة الإنتاجية، لأن الالتزام بحزمة التوصيات التي أطلقتها وزارة الزراعة، سيكون عائدها على المُزارع، معقبًا: "إحنا عايزين نحسن من الدخل لتقليل فاتورة الاستيراد".