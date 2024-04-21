كاتبة: استغلال كبير من المخابز للمواطن وجشع فى سعر الرغيف السياحى

قالت الكاتبة الصحفية، همت سلامة، إنه خلال الفترة الماضية كانت هناك زيادة في الأسعار، واستغلال كبير من المخابز للمواطن، وجشع في سعر الرغيف، منوهة بأن الخبز السياحي ليس مدعمًا، وكان يجرى استغلاله في المخابز.

تسعيرة طبقًا للوزن

وأضافت سلامة، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أننا اليوم نشهد أسعارًا جديدة للخبز السياحي، وتسعيرة جديدة طبقًا لوزن معين، وسيكون في السوق ثمن الرغيف 80 جرامًا بجنيه ونصف، و40 جرامًا بـ75 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا، أما الفينو سيكون سعره من جنيه لجنيه ونصف.

حزمة جديدة من ضبط السوق بشكل كبير

وأكدت الكاتبة الصحفية أن هناك حزمة جديدة من ضبط السوق بشكل كبير، مشددة على ضرورة وجود رقابة مشددة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، معقبة: "أي مواطن يلاقي أسعار مبالغ فيها غير المعلن عنها يقوم بالإبلاغ فورًا".