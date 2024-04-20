كاتبة صحفية: الولايات المتحدة سبب خراب العالم

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الموقف المصري معروف تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل، حرصًا على عدم التأثير على غزة، فضلًا عن سلامة المنطقة.

الولايات المتحدة سبب خراب العالم

وأشارت الشوباشي، خلال حوارٍ لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سبب خراب العالم كله، حيث إن هذه الدولة ما زالت تصرّح حتى الأمس بأنها مسئولة عن أمن إسرائيل، معلقة: "أمريكا بتخرب كل حاجة حطت إيديها فيها".

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن الحرب تقوم على عنصر المفاجأة والعدوان، ولكن ما نراه ليس به مفاجأة أو عدوان سواء من إسرائيل أو إيران، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذَّر أكثر من مرة من أن أي حروب في المنطقة ستلحق ضررًا بالجميع.