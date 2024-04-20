أستاذ علوم سياسية: إيران وإسرائيل تمتلكان أجندة خاصة من التمدد الصراعى

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن المشهد التفاعلي في منطقة الشرق الأوسط يمكن إدارته إذا كانت الأطراف لديها رغبة في إدارة المشهد، منوهة بأن الفواعل ذات الثقل من خارج الإقليم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بشكل واضح الأدوات الكاملة لإدارة الصراع.

وأضافت زهران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلا من إيران وإسرائيل يمتلكان أجندة خاصة من التمدد الصراعي، مؤكدة أن هناك العديد من التقارير التي تتحدث عن الانتقال النوعي من الصراع الكامل إلى الصراع المباشر بالنظر لطهران وتل أبيب وأن كلا منهما لديه أهدافه الخاصة.

وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك أبعادا أخرى يتم توظيفها لدى كل من النظامين الإيراني والإسرائيلي، موضحة أن الأهداف بالنسبة لإيران كانت واضحة منذ اللحظات الأولى وهي الرد على العمليات التي تمت بشكل مباشر كنوع من اختراق النظام التفاعلي.