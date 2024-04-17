الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قفزة ملحوظة.. صادرات مصر الغذائية تحقق مليار دولار فى أول شهرين من 2024

صادرات مصر الغذائية
صادرات مصر الغذائية

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 حوالي 1019 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 التي كانت قد بلغت حوالي 755 مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

صادرات الصناعات الغذائية

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صادرات الصناعات الغذائية على النحو التالي:

1- بلغت صادرات شهر يناير 2024 حوالي 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024.

 2- بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالي 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023.

3- تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية.

4- يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 207 ملايين دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

5- بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات.

6- صادرات الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات.

شهرين فقط صادرات الصناعات الغذائية المليار دولار بـ بـ2024

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