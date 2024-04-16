كاتب صحفي: الجهود المصرية متواصلة لدعم غزة للوصول وإفشال مخططات التهجير

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن مصر تواصل جهودها على كافة المستويات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وعملت على إدخال المساعدات من أغذية ومياه وأدواية حتى تساعد الفلسطينيين على الصمود، وإفشال المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، مؤكدا علي أن الجهود المصرية متواصلة لدعم غزة للوصول للتأثير المطلوب.

شمال غزة أصبح يصله كميات من المساعدات الإنسانية

وأضاف أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حاليا هناك بعض الحراك لتخفيف الأزمة الناتجة في الجهود المصرية حيث نجد أن شمال غزة أصبح يصل كميات من المساعدات الإنسانية، ولأول مرة يعودوا إلى طوابير المخابز.

الفلسطينيون في حاجة ماسة الآن للاتفاق على المصالحة

وأضاف أن الفلسطينيين في حاجة ماسة الآن للاتفاق على المصالحة، لأن الأمور أصبحت أكثر سوءًا بالنسبة لهم، وأيضًا على الساحة الدولية، حيث أن العالم مشغول حاليًا بالأزمة الروسية الأوكرانية.